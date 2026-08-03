uma parceria com o Jornal Expresso
03/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-08-2026 15:00

Alpiarça avança com sistema de rega no exterior do novo centro de saúde

relva rega relvado ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Oposição criticou o estado da relva e das árvores junto à nova Unidade de Saúde Familiar. Câmara garante que o projecto está concluído e que a instalação do sistema de rega deverá avançar em breve.

A Câmara de Alpiarça vai instalar um sistema de rega nos espaços exteriores da nova Unidade de Saúde Familiar (USF), depois de vereadores da CDU terem criticado o estado da relva e de algumas árvores, que começaram a secar. Durante a reunião do executivo, o vereador Mário Pereira considerou existir uma contradição entre o que tinha sido anunciado pela maioria e o que acabou por acontecer. Segundo o eleito comunista, os trabalhadores municipais estão actualmente a regar o espaço manualmente, com recurso a mangueiras. Mário Pereira recordou que o executivo tinha garantido que a recuperação dos espaços exteriores seria assegurada antes da entrega da obra, o que, afirmou, não se verificou.
Em resposta, o vice-presidente da câmara, João Formiga, explicou que o local já dispõe de uma pré-instalação preparada para receber o sistema de rega. Acrescentou que o projecto está concluído e que o procedimento de contratação pública se encontra em preparação. O autarca reconheceu que a rega manual “não é agradável à vista”, mas garantiu que o município pretende valorizar aquela zona e criar uma nova centralidade na vila. A instalação do sistema de rega deverá avançar nos próximos tempos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região