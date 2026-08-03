Alpiarça avança com sistema de rega no exterior do novo centro de saúde

A Câmara de Alpiarça vai instalar um sistema de rega nos espaços exteriores da nova Unidade de Saúde Familiar (USF), depois de vereadores da CDU terem criticado o estado da relva e de algumas árvores, que começaram a secar. Durante a reunião do executivo, o vereador Mário Pereira considerou existir uma contradição entre o que tinha sido anunciado pela maioria e o que acabou por acontecer. Segundo o eleito comunista, os trabalhadores municipais estão actualmente a regar o espaço manualmente, com recurso a mangueiras. Mário Pereira recordou que o executivo tinha garantido que a recuperação dos espaços exteriores seria assegurada antes da entrega da obra, o que, afirmou, não se verificou.

Em resposta, o vice-presidente da câmara, João Formiga, explicou que o local já dispõe de uma pré-instalação preparada para receber o sistema de rega. Acrescentou que o projecto está concluído e que o procedimento de contratação pública se encontra em preparação. O autarca reconheceu que a rega manual “não é agradável à vista”, mas garantiu que o município pretende valorizar aquela zona e criar uma nova centralidade na vila. A instalação do sistema de rega deverá avançar nos próximos tempos.