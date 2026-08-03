Alpiarça prepara obras com verba insuficiente para reparar estragos das intempéries

A Câmara de Alpiarça está a preparar várias empreitadas para reparar os danos provocados pelas intempéries, recorrendo à verba extraordinária de 511 mil euros atribuída pelo Governo. Os serviços municipais já estão a desenvolver os procedimentos necessários para avançar com as obras, mas o executivo reconhece que o montante é insuficiente para responder à dimensão dos estragos. Entre as prioridades está a limpeza e recuperação da Valinha do Vale da Cigana, linha de água que liga os campos junto ao cemitério novo à barragem, assim como intervenções junto às pontes do Toco e do Casal Branco. Está também prevista a reparação da estrada agrícola entre o Toco e as Praias.

A autarquia pretende ainda elaborar um projecto para recuperar o Carril, incluindo a área onde funcionavam o restaurante e antigos espaços de venda de fruta. O vereador Jorge Freitas explicou que o município vai tentar integrar no financiamento despesas já realizadas e obras que sejam lançadas entretanto. O vice-presidente, João Formiga, alertou que os 511 mil euros “ficam muito aquém das necessidades” e manifestou a expectativa de que sejam abertos novos apoios para executar as restantes intervenções.