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Sociedade | 03-08-2026 10:00

Alpiarça prepara obras com verba insuficiente para reparar estragos das intempéries

obras capacetes
foto ilustrativa
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Recuperação de linhas de água, estradas agrícolas e da zona do Carril estão entre as intervenções previstas com os 511 mil euros atribuídos pelo Estado. A câmara admite que o apoio fica muito aquém dos prejuízos registados.

A Câmara de Alpiarça está a preparar várias empreitadas para reparar os danos provocados pelas intempéries, recorrendo à verba extraordinária de 511 mil euros atribuída pelo Governo. Os serviços municipais já estão a desenvolver os procedimentos necessários para avançar com as obras, mas o executivo reconhece que o montante é insuficiente para responder à dimensão dos estragos. Entre as prioridades está a limpeza e recuperação da Valinha do Vale da Cigana, linha de água que liga os campos junto ao cemitério novo à barragem, assim como intervenções junto às pontes do Toco e do Casal Branco. Está também prevista a reparação da estrada agrícola entre o Toco e as Praias.
A autarquia pretende ainda elaborar um projecto para recuperar o Carril, incluindo a área onde funcionavam o restaurante e antigos espaços de venda de fruta. O vereador Jorge Freitas explicou que o município vai tentar integrar no financiamento despesas já realizadas e obras que sejam lançadas entretanto. O vice-presidente, João Formiga, alertou que os 511 mil euros “ficam muito aquém das necessidades” e manifestou a expectativa de que sejam abertos novos apoios para executar as restantes intervenções.

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