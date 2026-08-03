Antiga sede do Politécnico de Tomar renasce como residência para 68 estudantes

A antiga sede do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), na Avenida Cândido Madureira, vai reabrir portas ainda este mês de Julho, agora transformada numa residência com capacidade para acolher 68 estudantes. O edifício, situado junto ao centro histórico da cidade, foi alvo de uma profunda intervenção, num investimento que rondou os três milhões de euros. Foi naquele imóvel que começou a história do Politécnico de Tomar, que agora lhe atribui uma nova função ao serviço da comunidade académica. A residência deverá entrar em funcionamento no próximo ano lectivo, aumentando a oferta de alojamento para alunos bolseiros e não bolseiros e contribuindo para trazer mais movimento e dinamismo à zona central da cidade.

Grande parte do investimento foi financiada através do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, embora a empreitada tenha enfrentado custos adicionais que não estavam inicialmente previstos. Entre os trabalhos realizados esteve o reforço da segurança sísmica do imóvel, com a aplicação de uma placa de microbetão em todo o perímetro do edifício. A intervenção obrigou a um aumento do orçamento e do tempo de execução da obra, mas representa, segundo os responsáveis do IPT, uma melhoria importante das condições de segurança de quem vai utilizar o espaço. Distribuída por três pisos, a residência dispõe essencialmente de quartos duplos com casa de banho. Em alguns casos, uma instalação sanitária será partilhada por dois quartos duplos. O edifício conta ainda com cozinha comum, uma pequena cozinha de apoio num dos pisos, elevador, lavandaria, salas de estudo e uma sala de convívio.

Foi igualmente criado um escritório destinado às funcionárias que vão assegurar a vigilância e o acompanhamento do funcionamento da residência. Durante uma visita realizada na manhã de 14 de Julho, o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado, salientou a importância do alojamento estudantil para a capacidade de atracção da instituição e para a integração dos alunos na vida académica e social da cidade. Além dos estudantes, o espaço poderá receber investigadores, professores e parceiros do Politécnico que se desloquem temporariamente a Tomar. Uma utilização que permitirá à instituição responder também às necessidades de alojamento associadas a projectos de investigação, intercâmbios e visitas académicas. A localização da residência, próxima do centro histórico, é vista como uma vantagem tanto para os estudantes como para a cidade.