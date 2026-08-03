Aprovado apoio de 40 mil euros para CERCI de Azambuja e Casa do Pombal “A Mãe”

A Câmara de Azambuja aprovou a atribuição de dois apoios financeiros extraordinários no valor de 20 mil euros cada à CERCI-Flor da Vida e à Casa do Pombal “A Mãe”, bem como diversos subsídios destinados a associações locais e medidas de apoio social, cultural e económico.

O apoio concedido à CERCI destina-se a comparticipar despesas relacionadas com o funcionamento do tanque terapêutico da instituição. Já a verba atribuída à Casa do Pombal “A Mãe” visa contribuir para o regular funcionamento da resposta social e para os cuidados prestados a crianças e jovens em situação de risco.

Entre as deliberações aprovadas consta igualmente a contratação de um técnico superior na área da Educação Social, através da reserva de recrutamento interna do município. O profissional irá integrar a Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC), assegurando a continuidade do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo.

O executivo aprovou ainda um subsídio pontual de 1.156,39 euros à Associação Nossa Senhora do Paraíso. O montante corresponde a 50 por cento do investimento apresentado pela instituição para a aquisição de uma estufa de banho-maria destinada ao serviço de alimentação dos utentes.

Na área da preservação do património, foi validada a realização da Campanha Cal 2026, iniciativa que há mais de duas décadas incentiva a conservação e valorização das fachadas tradicionais do concelho. Para a edição deste ano, a autarquia aprovou um investimento até 2.484 euros, em articulação com as juntas de freguesia.

O executivo deliberou também avançar com a alteração do Regulamento de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Azambuja. Dez anos após a entrada em vigor do documento, a autarquia considera necessária a sua actualização para responder à evolução do sector e à nova localização do Mercado Mensal de Azambuja. No âmbito da cooperação institucional, foi autorizada a cedência de uma viatura municipal ao Município do Cartaxo para apoio logístico às Festas da Cidade.

A reunião de 23 de Junho terminou com a aprovação de apoios financeiros destinados à realização de festividades de Verão. A Comissão de Festas de Casal de Além 2026, a União Cultural e Desportiva Vilanovense e a Sociedade Recreativa de Arrifana vão receber três mil euros cada. Já o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso foi contemplado com um subsídio de dois mil euros para a organização do Festival Internacional de Folclore, marcado para 4 de Julho.