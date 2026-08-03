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Sociedade | 03-08-2026 13:42

Autoridades investigam desaparecimento de criança encontrada em zona de mato em Vila Franca de Xira

Autoridades investigam desaparecimento de criança encontrada em zona de mato em Vila Franca de Xira
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Alerta inicial foi dado pela mãe da criança, entretanto encontrada pelos bombeiros.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do desaparecimento de um menino de dois anos, que esteve desaparecido durante cerca de três horas, no domingo, 2 de Agosto, em Vila Franca de Xira, antes de ser encontrado com vida pelos bombeiros numa zona de mato próxima da habitação onde reside.
O alerta inicial foi dado pela mãe da criança, que comunicou às autoridades o desaparecimento ocorrido entre as 14h00 e as 17h00. A criança encontrava-se em casa com o irmão, de 19 anos, que terá adormecido durante o período em que a criança desapareceu. As buscas foram desencadeadas após a PSP solicitar o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira. Os bombeiros mobilizaram 20 operacionais, apoiados por quatro veículos terrestres, além das equipas de comando, controlo e coordenação. Os trabalhos de busca decorreram numa zona de difícil acesso, marcada pela forte inclinação da encosta, o que dificultou a operação. Ainda assim a criança foi localizada pela hora de jantar de domingo, numa área de mato situada a quase 100 metros da habitação. O menino foi transportado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde ficou em observação.

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