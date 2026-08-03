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Sociedade | 03-08-2026 17:01

Detido por violência doméstica à porta do Comando Distrital da PSP

Detido por violência doméstica à porta do Comando Distrital da PSP
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Um homem de 28 anos de idade foi detido pelo Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública pela prática do crime de violência doméstica contra a companheira de 26 anos de idade.

Um homem de 28 anos de idade foi detido pelo Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública pela prática do crime de violência doméstica contra a companheira de 26 anos de idade. O agressor apresentou-se ensanguentado à porta do Comando Distrital, após ter danificado com vários murros o para-brisas do carro onde seguia a companheira e o filho de ambos. Apesar de ter resistido à detenção e tentado fugir, o homem acabou por ser detido e transportado para a Esquadra da PSP de Leiria. O agressor é reincidente na prática de crimes da mesma natureza e vai ser presente a juiz para a aplicação da medida de coação.

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