Doente foge do Hospital de Santarém durante a madrugada e é encontrada num café

Uma mulher que estaria a receber cuidados no Hospital Distrital de Santarém terá abandonado a unidade durante a madrugada de segunda-feira, 3 de Agosto, ainda com vestuário hospitalar. O caso volta a levantar dúvidas sobre a vigilância de doentes vulneráveis e os procedimentos de segurança da Unidade Local de Saúde da Lezíria. Segundo apurou O MIRANTE, a utente, natural de Almeirim, saiu das instalações sem que a situação tivesse sido detectada e percorreu o trajecto até ao planalto de Santarém. Durante a manhã foi vista sentada numa pastelaria, perto do Convento de São Francisco, ainda com roupa da instituição. Para já não são conhecidas oficialmente as circunstâncias da saída e o seu estado clínico.

O MIRANTE pediu esclarecimentos à ULS Lezíria sobre o horário da saída, o serviço onde a mulher se encontrava, os procedimentos accionados e a eventual abertura de um inquérito interno, mas não recebeu resposta até à hora desta publicação. O episódio ocorre pouco mais de três meses depois de uma idosa de 83 anos, sobrevivente de um acidente vascular cerebral e com problemas cognitivos, ter saído do Serviço de Urgência do Hospital de Santarém durante a madrugada, depois de arrancar um cateter. A mulher, de Fazendas de Almeirim, acabou por ser localizada pelo filho, que foi alertado por outro utente.

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