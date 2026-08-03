Falta de pessoal encerra Segurança Social de Samora Correia até final de Setembro

O Serviço Local da Segurança Social de Samora Correia vai permanecer encerrado até ao final de Setembro devido à indisponibilidade de recursos humanos, sendo o atendimento redistribuído pelos serviços de Benavente e Salvaterra de Magos. A solução definida pela Direcção do Centro Distrital de Santarém prevê que os utentes de Samora Correia sejam atendidos em Benavente às segundas, quartas e sextas-feiras e em Salvaterra de Magos às terças e quintas-feiras.

A interrupção do serviço foi abordada no Conselho Local de Acção Social de Benavente, sendo a falta de trabalhadores atribuída à saída de funcionários, às baixas médicas e às limitações existentes ao recrutamento. Actualmente, os procedimentos de contratação para os postos de atendimento estão limitados à mobilidade interna da Administração Pública, não permitindo a integração de profissionais disponíveis no mercado de trabalho. As dificuldades de recrutamento estão ainda relacionadas com a reduzida atractividade das funções, que envolvem condições exigentes, exposição pública e remunerações consideradas pouco competitivas.

Entre as soluções apontadas para assegurar a continuidade do atendimento encontram-se a celebração de contratos-programa entre a Segurança Social e os municípios, que permitam afectar temporariamente trabalhadores municipais, a criação de modelos de cooperação institucional e uma revisão legislativa que possibilite o recrutamento externo quando a mobilidade interna se revele insuficiente.

A interrupção prolongada deste serviço poderá afectar sobretudo cidadãos em situação de vulnerabilidade social, económica ou psicológica, que necessitam de acompanhamento presencial e passam agora a ter de se deslocar a outros concelhos.

PCP repudia fecho

O PCP condenou o encerramento do serviço da Segurança Social em Samora Correia até ao final de Setembro, considerando que uma cidade com cerca de 20 mil habitantes não pode permanecer mais de dois meses sem acesso a este atendimento público. Em comunicado, a Comissão Concelhia de Benavente do PCP afirma que centenas de pessoas serão obrigadas a percorrer vários quilómetros para tratar de assuntos que deveriam ser resolvidos junto da sua área de residência.

Os comunistas marcaram uma concentração junto ao edifício da Segurança Social de Samora Correia no dia 3 de Agosto, às 19h30, numa acção que defende a reabertura e o pleno funcionamento dos serviços da Segurança Social, nomeadamente mais dias de abertura, mais funcionários e mais valências.

O PCP recorda ainda que, há vários meses, o serviço da Segurança Social em Samora Correia funcionava apenas às quartas-feiras e enquadra o encerramento numa política de desinvestimento e degradação dos serviços públicos no concelho de Benavente. Entre outras situações, o partido aponta o fim recente das juntas médicas em Samora Correia, a falta de médicos de família para milhares de utentes e a manutenção de extensões de saúde encerradas.