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Sociedade | 03-08-2026 11:22

Fogo cortou Linha do Norte em Vila Franca de Xira

bombeiros meios incendio
foto ilustrativa
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O fumo provocado pelo incêndio obrigou também a condicionamentos na circulação na Ponte Marechal Carmona.

A circulação na Linha do Norte foi cortada na noite de domingo, 2 de Agosto, devido a um incêndio, tendo sido restabelecida a circulação ferroviária às 00h30 de segunda-feira, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP). A circulação esteve cortada nos dois sentidos entre Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo.
O incêndio que começou a lavrar ao final da tarde de domingo em Vila Franca de Xira estava às 00h00 de hoje em fase de resolução. De acordo com o comandante Pedro Carolino, dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, em declarações à RTP Notícias, embora às 00h00 o fogo estivesse em fase de resolução, estava por essa hora a ser combatido por 97 operacionais, apoiados por 30 veículos.
O comandante Pedro Carolino referiu que terá ardido uma área de mato entre cinco a sete hectares. O fumo provocado pelo incêndio obrigou a condicionamentos na circulação na ponte Marechal Carmona, também conhecida como ponte de Vila Franca de Xira, que une aquele concelho ao de Benavente, no distrito de Santarém.

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