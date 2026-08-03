Imigração ajuda Alcanena a travar perda de população

A imigração está a ajudar Alcanena a contrariar o declínio demográfico, a responder à falta de mão-de-obra e a dar novo fôlego à economia local. A vereadora da Acção Social, Educação e Famílias, Clara Baptista, defende que a presença de comunidades migrantes representa hoje uma oportunidade para o concelho, mas avisa que a integração exige investimento, planeamento e trabalho de proximidade. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, Alcanena tem 13.313 habitantes, dos quais 1.372 são cidadãos estrangeiros com residência legal. O número real poderá, no entanto, ser superior, tendo em conta os processos de regularização que ainda se encontram pendentes. Clara Baptista sublinha que o crescimento da população migrante foi particularmente expressivo entre 2022 e 2024, impulsionado pela guerra na Ucrânia, pelas necessidades do mercado de trabalho e pelo aumento dos fluxos migratórios. Actualmente, acrescenta, verifica-se uma estabilização das novas entradas.

“A imigração representa hoje uma oportunidade para o concelho. Tem contribuído para responder às necessidades de mão-de-obra, combater o envelhecimento demográfico e dinamizar a economia local”, afirmou a autarca à Lusa. A vereadora frisa que, sem o contributo da população migrante, seria difícil contrariar a diminuição da população activa e assegurar a renovação geracional. Sectores como a indústria, a construção civil, o sector social e os serviços dependem cada vez mais desta mão-de-obra.

A comunidade brasileira continua a ser a mais representativa no concelho, seguindo-se os cidadãos oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Nos últimos anos, tem sido também registado um crescimento das comunidades do Bangladesh e da Índia, o que, segundo o município, tem contribuído para aumentar a diversidade cultural do território. Para responder aos desafios da integração, a Câmara Municipal de Alcanena criou o programa municipal ALLCome – Acolher em Liberdade, que integra o CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes. Esta estrutura apoia os processos de regularização documental, integração social e encaminhamento para diferentes serviços públicos.

Dois anos depois do lançamento da estratégia, Clara Baptista faz um balanço “claramente positivo”, considerando que o aumento do número de pessoas acompanhadas e a maior participação das comunidades migrantes na vida local demonstram que a política seguida tem produzido resultados concretos. A fixação de famílias migrantes no concelho tem também reflexos nas escolas, com o aumento do número de crianças e jovens. O município diz estar a responder a essa realidade com o reforço da oferta de creches, jardins de infância e outras respostas sociais.