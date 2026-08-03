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Sociedade | 03-08-2026 20:35

ISLA compra antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém para criar novo pólo na cidade

ISLA compra antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém para criar novo pólo na cidade
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Nas ruínas do antigo quartel, na Rua Teixeira Guedes, junto ao novo campus do ISLA Santarém, deverá nascer um edifício com três pisos, dotado com um auditório para 250 lugares.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), revelou na reunião do executivo de 3 de Agosto que o ISLA Santarém adquiriu o que resta do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, no centro histórico da cidade, com a intenção de ali criar um novo pólo de ensino. Um projecto que envolve valores a rondar os 4 milhões de euros, divulgou o autarca, que se congratulou com esse investimento na requalificação e regeneração da zona antiga. O imóvel era propriedade de investidores da zona de Leiria, ainda segundo o presidente.
Nas ruínas do antigo quartel, na Rua Teixeira Guedes, junto ao novo campus do ISLA Santarém, deverá nascer um edifício com três pisos, dotado com um auditório para 250 lugares. Os antigos painéis de azulejos expostos na antiga fachada deverão ser recolocados no novo imóvel.

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