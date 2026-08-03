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Sociedade | 03-08-2026 14:30

Lomba trava fuga de jovem sem carta perseguida pela PSP

Lomba trava fuga de jovem sem carta perseguida pela PSP
Imagem IA
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Condutora de 18 anos acelerou ao aperceber-se do carro-patrulha e tentou escapar à polícia. A fuga terminou quando uma roda da viatura ficou danificada ao passar, a grande velocidade, numa lomba redutora.

Uma jovem de 18 anos foi detida pela PSP, em Peniche, depois de ter tentado fugir às autoridades ao volante de um automóvel, apesar de não possuir carta de condução. A ocorrência registou-se cerca das 03h45 de terça-feira, 28 de Julho. Ao aperceber-se da presença de um carro-patrulha, a condutora acelerou e tentou afastar-se rapidamente do local. Os agentes deram-lhe ordem de paragem, que não foi respeitada, e iniciaram a perseguição. A fuga acabou por ser travada por uma lomba redutora de velocidade. Ao passar pelo obstáculo a velocidade elevada, uma das rodas do automóvel ficou danificada, obrigando a jovem a imobilizar a viatura. Durante a fiscalização, os polícias confirmaram que a condutora não tinha habilitação legal para conduzir, tendo sido detida.

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