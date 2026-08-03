Médicos de Abrantes acusados de recusar atestados para renovação da carta de condução

Uma mulher de 69 anos, que precisa de um atestado médico para renovar a carta de condução, dirigiu-se à Unidade de Saúde Familiar (USF) D. Francisco de Almeida, em Abrantes, onde é acompanhada, mas garante que encontrou uma porta fechada. “O médico não passa”, terá sido a única resposta que recebeu quando procurou perceber por que razão o documento lhe era recusado.

A utente, que pede para não ser identificada por receio de represálias, afirma que a situação não se limita ao seu caso e que existem também dificuldades na obtenção de relatórios médicos naquela unidade. Perante a impossibilidade de conseguir o atestado no centro de saúde, admite ter de recorrer a uma consulta privada e suportar o respectivo custo. “Nem todas as pessoas têm dinheiro para ir a um médico particular”, alerta, sublinhando que, após a recusa do seu médico de família em passar o atestado e depois de lhe terem dito que naquela USF nenhum passava, sentiu-se de “mãos e pés atados”. E ainda foi “maltratada” quando tentou reclamar, pedindo o livro de reclamações, afirma a utente.

Questionada por O MIRANTE, a Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo é taxativa, referindo que as unidades funcionais dos cuidados de saúde primários “não podem recusar-se, de forma genérica, a emitir atestados médicos” destinados à renovação da carta de condução. A ULS reconhece que a emissão pode depender de exames adicionais ou de avaliação especializada, mas sublinha que todas as unidades têm obrigação de assegurar o procedimento.

Quanto ao caso desta utente, a administração pede que a situação seja apresentada através de uma reclamação formal, com indicação da data e das circunstâncias em que ocorreu. Só dessa forma, explica, será possível apurar os factos e corrigir uma eventual falha.