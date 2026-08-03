Ourém avalia novo estaleiro e balneários em Casal dos Bernardos

O executivo da Câmara de Ourém visitou, a 28 de Julho, a freguesia de Casal dos Bernardos, onde avaliou terrenos e equipamentos destinados a futuros investimentos e percorreu várias estradas a necessitar de intervenção. A visita contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do presidente da Junta de Freguesia de Casal dos Bernardos, Acácio Pereira.

Entre os locais visitados esteve o terreno previsto para a instalação do futuro estaleiro da junta de freguesia e o espaço onde poderão ser construídos balneários junto ao ringue da Escola Básica e Jardim de Infância de Casal dos Bernardos. A comitiva passou ainda pelo parque de merendas da freguesia, recentemente melhorado, para avaliar eventuais necessidades futuras, e percorreu várias vias com o objectivo de identificar trabalhos de requalificação. O périplo do executivo municipal pelas freguesias do concelho deverá continuar nas próximas semanas.