Pediu dinheiro a mulher e roubou-lhe fio de ouro em Vila Franca de Xira

Um homem de 30 anos abordou uma mulher residente em Vila Franca de Xira pedindo-lhe dinheiro e, quando esta recusou ajudá-lo, roubou-lhe um fio de ouro que levava ao pescoço. Acabou detido pela Polícia de Segurança Pública no dia seguinte. O crime aconteceu na via pública a 29 de Julho e o agressor está agora indiciado de um crime de roubo. Segundo a PSP, a detenção foi efectuada fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Autoridade de Polícia Criminal da PSP.

A investigação teve origem na denúncia apresentada pela vítima momentos após ter sido alvo do roubo. A mulher diz ter sido abordada por um indivíduo que lhe pediu dinheiro. Perante a recusa, o suspeito puxou com violência o fio de ouro que a vítima usava ao pescoço, partindo o cordão ao meio. Na fuga, realizada a pé em direcção ao centro da cidade, levou consigo metade da peça. A descrição do suspeito foi de imediato difundida pelos agentes policiais, que, numa acção conjunta, conseguiram interceptá-lo. A PSP refere ainda que o suspeito possui vários antecedentes criminais, nomeadamente pela prática de crimes contra a propriedade, evidenciando um percurso de persistência na actividade criminosa. Na posse dos elementos probatórios recolhidos, foi emitido um mandado de detenção para assegurar a presença do suspeito em primeiro interrogatório judicial. Vai aguardar julgamento em liberdade.