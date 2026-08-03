Pediu dinheiro a mulher e roubou-lhe fio de ouro em Vila Franca de Xira
Homem não aceitou a recusa da moradora em lhe dar dinheiro e arrancou-lhe um fio de ouro que levava ao pescoço. Foi detido mas vai aguardar julgamento em liberdade.
Um homem de 30 anos abordou uma mulher residente em Vila Franca de Xira pedindo-lhe dinheiro e, quando esta recusou ajudá-lo, roubou-lhe um fio de ouro que levava ao pescoço. Acabou detido pela Polícia de Segurança Pública no dia seguinte. O crime aconteceu na via pública a 29 de Julho e o agressor está agora indiciado de um crime de roubo. Segundo a PSP, a detenção foi efectuada fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Autoridade de Polícia Criminal da PSP.
A investigação teve origem na denúncia apresentada pela vítima momentos após ter sido alvo do roubo. A mulher diz ter sido abordada por um indivíduo que lhe pediu dinheiro. Perante a recusa, o suspeito puxou com violência o fio de ouro que a vítima usava ao pescoço, partindo o cordão ao meio. Na fuga, realizada a pé em direcção ao centro da cidade, levou consigo metade da peça. A descrição do suspeito foi de imediato difundida pelos agentes policiais, que, numa acção conjunta, conseguiram interceptá-lo. A PSP refere ainda que o suspeito possui vários antecedentes criminais, nomeadamente pela prática de crimes contra a propriedade, evidenciando um percurso de persistência na actividade criminosa. Na posse dos elementos probatórios recolhidos, foi emitido um mandado de detenção para assegurar a presença do suspeito em primeiro interrogatório judicial. Vai aguardar julgamento em liberdade.