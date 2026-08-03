uma parceria com o Jornal Expresso
03/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-08-2026 11:23

Pediu dinheiro a mulher e roubou-lhe fio de ouro em Vila Franca de Xira

psp foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Homem não aceitou a recusa da moradora em lhe dar dinheiro e arrancou-lhe um fio de ouro que levava ao pescoço. Foi detido mas vai aguardar julgamento em liberdade.

Um homem de 30 anos abordou uma mulher residente em Vila Franca de Xira pedindo-lhe dinheiro e, quando esta recusou ajudá-lo, roubou-lhe um fio de ouro que levava ao pescoço. Acabou detido pela Polícia de Segurança Pública no dia seguinte. O crime aconteceu na via pública a 29 de Julho e o agressor está agora indiciado de um crime de roubo. Segundo a PSP, a detenção foi efectuada fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Autoridade de Polícia Criminal da PSP.
A investigação teve origem na denúncia apresentada pela vítima momentos após ter sido alvo do roubo. A mulher diz ter sido abordada por um indivíduo que lhe pediu dinheiro. Perante a recusa, o suspeito puxou com violência o fio de ouro que a vítima usava ao pescoço, partindo o cordão ao meio. Na fuga, realizada a pé em direcção ao centro da cidade, levou consigo metade da peça. A descrição do suspeito foi de imediato difundida pelos agentes policiais, que, numa acção conjunta, conseguiram interceptá-lo. A PSP refere ainda que o suspeito possui vários antecedentes criminais, nomeadamente pela prática de crimes contra a propriedade, evidenciando um percurso de persistência na actividade criminosa. Na posse dos elementos probatórios recolhidos, foi emitido um mandado de detenção para assegurar a presença do suspeito em primeiro interrogatório judicial. Vai aguardar julgamento em liberdade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região