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Sociedade | 03-08-2026 18:00

Posto da GNR do Cartaxo com obras de requalificação

Posto da GNR do Cartaxo com obras de requalificação
FOTO – CM Cartaxo
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Já foi assinado o auto de consignação da empreitada de reabilitação do Posto da GNR do Cartaxo, último passo administrativo necessário para o arranque das obras.

Já foi assinado o auto de consignação da empreitada de reabilitação do Posto da GNR do Cartaxo, último passo administrativo necessário para o arranque das obras. O Ministério da Administração Interna assegura um financiamento de 500 mil euros, cabendo à Câmara do Cartaxo a execução e fiscalização dos trabalhos, mediante contrato de cooperação interadministrativo celebrado entre essas duas entidades e a GNR.
A intervenção tem um valor estimado de 448.581 €, mais IVA, e vai incidir na reabilitação dos telhados, fachadas e vãos, visando a melhoria das condições de funcionamento das instalações da GNR no Cartaxo. A cerimónia de assinatura do auto de consignação contou com a presença de representantes das entidades envolvidas, nomeadamente do presdiente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, do tenente-coronel Márcio Ribeiro Nunes, 2.º Comandante do Comando Territorial de Santarém da GNR, do capitão Raposo, comandante do Destacamento Territorial de Santarém, do sargento Tiago Cordeiro, comandante do Posto Territorial do Cartaxo, e de representantes da empresa a quem foi adjudicada a empreitada.

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