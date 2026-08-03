Saída de Nuno Coroado deixa elogios e dúvidas sobre o futuro dos Bombeiros de Coruche

A saída de Nuno Coroado do comando dos Bombeiros Municipais de Coruche, no domingo, 26 de Julho, motivou elogios dos vereadores da oposição ao trabalho desenvolvido nos últimos três anos e levantou interrogações sobre o futuro da corporação. O vereador Francisco Gaspar (PSD) deixou um agradecimento público ao antigo comandante e considerou-o o melhor responsável que encontrou à frente dos bombeiros nos seus 25 anos como autarca. “Foi, para mim, o melhor comandante que nós tivemos nos bombeiros e que tive oportunidade de conhecer e trabalhar”, afirmou.

O vereador salientou que o comandante nunca deixou de lutar pela corporação, exigir melhores condições e procurar resolver situações que já vinham de trás, defendendo que o município lhe atribua um louvor pela “exemplaridade e pelo zelo” demonstrados no exercício das funções.

Também o vereador Dionísio Mendes, eleito pelo movimento independente Volta Coruche/25, considerou que o trabalho de Nuno Coroado é “generalizadamente” reconhecido, classificando-o como um comandante competente, capaz, reivindicativo, exigente e bom profissional. O autarca questionou, contudo, o que acontecerá agora, depois de o município ter tido ao serviço da corporação um responsável com estas características.

O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo (PS), garantiu que será aberto um concurso para a escolha do novo comandante, sem indicar, porém, uma data para o início do procedimento. Até à nomeação do sucessor, o comando dos Bombeiros Municipais de Coruche será assegurado interinamente pelo segundo-comandante, Luís Coelho.

Nuno Azevedo explicou ainda que, num primeiro momento, chegou a existir um convite para Nuno Coroado integrar o comando sub-regional, possibilidade que, entretanto, se gorou. Posteriormente, a Câmara de Sintra, a cujos quadros Nuno Coroado pertence como técnico superior, solicitou o seu regresso. O comandante pediu igualmente para ser dispensado das funções em Coruche, por razões de apoio e proximidade à família.

Segundo o presidente da Câmara de Coruche, a comissão de serviço de Nuno Coroado tinha a duração de cinco anos. O responsável assumiu o comando da corporação em Agosto de 2023, tendo implementado medidas de reorganização interna e de reforço da capacidade operacional.

Contactado por O MIRANTE, Nuno Coroado foi desafiado a fazer um balanço do trabalho realizado e a deixar uma mensagem à população e aos bombeiros, mas não quis prestar mais esclarecimentos sobre a saída. Mostrou-se, no entanto, disponível para colaborar futuramente em assuntos relacionados com as funções que irá desempenhar na Câmara Municipal de Sintra.