Sujidade compromete organização da Rota das Igrejas da Chamusca

A Rota das Igrejas, iniciativa promovida pelo Município da Chamusca e pela PATRIMONIUM, uma marca criada pelo historiador Joel Moedas-Miguel, para valorizar e divulgar o património religioso do concelho, está a ser marcada por críticas ao estado de conservação e limpeza de alguns dos espaços visitados. Alguns participantes manifestaram a O MIRANTE o desagrado com a sujidade encontrada no interior de algumas igrejas, apontando como exemplo mais evidente a Igreja de São Pedro, no coração da vila. Na igreja continuam espalhados pelo chão restos de rosmaninho utilizados durante a Procissão dos Fogaréus, realizada por ocasião da Páscoa. Foram ainda observadas flores mortas e outras situações consideradas incompatíveis com a abertura regular do espaço ao público.

Questionada pelos visitantes, a guia responsável pelo acompanhamento do grupo terá explicado que não dispõe de autorização para retirar ou deitar fora os materiais existentes no interior da igreja. Segundo a informação transmitida, a limpeza e manutenção daquele espaço são da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.

A situação causa estranheza entre quem participa numa iniciativa criada precisamente para promover o património religioso local. “Abrir as portas das igrejas sem assegurar condições mínimas de apresentação acaba por prejudicar a imagem da iniciativa e do próprio concelho, deixando uma impressão que contraria os objectivos de valorização anunciados pela organização”, afirma uma das visitantes que falou com o nosso jornal.