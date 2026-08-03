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Sociedade | 03-08-2026 17:30

Sujidade compromete organização da Rota das Igrejas da Chamusca

Sujidade compromete organização da Rota das Igrejas da Chamusca
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Participantes na iniciativa queixam-se da falta de limpeza em alguns dos templos abertos ao público. Na Igreja de São Pedro ainda permanecem no chão restos de rosmaninho da Procissão dos Fogareus, realizada na Páscoa, além de flores secas e outros resíduos.

A Rota das Igrejas, iniciativa promovida pelo Município da Chamusca e pela PATRIMONIUM, uma marca criada pelo historiador Joel Moedas-Miguel, para valorizar e divulgar o património religioso do concelho, está a ser marcada por críticas ao estado de conservação e limpeza de alguns dos espaços visitados. Alguns participantes manifestaram a O MIRANTE o desagrado com a sujidade encontrada no interior de algumas igrejas, apontando como exemplo mais evidente a Igreja de São Pedro, no coração da vila. Na igreja continuam espalhados pelo chão restos de rosmaninho utilizados durante a Procissão dos Fogaréus, realizada por ocasião da Páscoa. Foram ainda observadas flores mortas e outras situações consideradas incompatíveis com a abertura regular do espaço ao público.
Questionada pelos visitantes, a guia responsável pelo acompanhamento do grupo terá explicado que não dispõe de autorização para retirar ou deitar fora os materiais existentes no interior da igreja. Segundo a informação transmitida, a limpeza e manutenção daquele espaço são da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.
A situação causa estranheza entre quem participa numa iniciativa criada precisamente para promover o património religioso local. “Abrir as portas das igrejas sem assegurar condições mínimas de apresentação acaba por prejudicar a imagem da iniciativa e do próprio concelho, deixando uma impressão que contraria os objectivos de valorização anunciados pela organização”, afirma uma das visitantes que falou com o nosso jornal.

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