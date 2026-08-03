Trânsito condicionado na EN10 devido a obras na Passagem Hidráulica sobre a Vala do Toiro
O trânsito será efectuado de forma alternada pela via disponível sendo regulado por um sistema semafórico.
A circulação na EN10, no concelho de Vila Franca de Xira, estará condicionada nos dias 3 e 4 de Agosto, entre as 20h30 e as 06h30, devido aos trabalhos de reforço e substituição da Passagem Hidráulica sobre a Vala do Toiro. A intervenção, promovida pela Infraestruturas de Portugal, inclui a colocação das guardas de segurança, obrigando ao corte de uma das vias de circulação. Durante este período, o trânsito será efectuado de forma alternada pela via disponível, sendo regulado por um sistema semafórico, refere a IP em comunicado.
Segundo a Infraestruturas de Portugal, este condicionamento temporário é indispensável para garantir a execução dos trabalhos em segurança, bem como a manutenção das condições de circulação e da segurança rodoviária naquele troço da EN10.