Três homens apanhados a conduzir sem carta em Vila Franca de Xira

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira, deteve, a 29 e 30 de Julho, três homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 53 anos, pela prática do crime de condução sem habilitação legal. A primeira detenção aconteceu a 29 de Julho em Alhandra. No decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, os polícias deram ordem de paragem a uma viatura. O condutor, de 41 anos, foi abordado e questionado sobre se era possuidor de algum documento que o habilitasse ao exercício da condução, tendo afirmado que não possuía qualquer título de condução, motivo pelo qual foi detido.

Relativamente à viatura utilizada, os agentes verificaram que sobre a mesma recaía uma ordem de apreensão emitida por um tribunal, tendo sido apreendida. O detido foi posteriormente libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte – Instância Local de Vila Franca de Xira.

Ainda no dia 29 de Julho, a PSP deteve outro homem de 53 anos, no Sobralinho, também pelo crime de condução sem habilitação legal. Durante uma acção de fiscalização rodoviária, os polícias deram ordem de paragem à viatura que conduzia. Ao ser questionado sobre a carta de condução este afirmou que havia entregue a carta de condução numa esquadra da PSP há cerca de quatro anos. Após consulta aos ficheiros policiais, foi possível apurar que a carta de condução se encontrava cassada, motivo pelo qual o homem foi detido. Depois de cumpridas as formalidades legais, foi libertado e notificado para comparecer em tribunal.

A terceira detenção foi efectuada a 30 de Julho, na cidade de Alverca do Ribatejo. Durante uma acção de fiscalização rodoviária, os polícias mandaram parar uma viatura conduzida por um homem de 26 anos. Neste caso o condutor afirmou ser titular de carta de condução embora não a tivesse na sua posse. Face à falta de credibilidade do discurso apresentado, os agentes realizaram diligências para apurar a veracidade dos factos, tendo verificado que o homem possuía apenas uma licença de condução, correspondente a uma licença de aprendizagem, motivo pelo qual lhe foi dada voz de detenção por condução sem habilitação legal. Foi também notificado para comparecer em tribunal.