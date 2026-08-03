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Sociedade | 03-08-2026 11:26

Vasco Mira Godinho leva Tomar ao maior palco mundial da dressage

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Cavaleiro Vasco Mira Godinho, ligado à Quinta de São Gabriel, na Atouguia, vai levar o nome de Tomar ao Campeonato do Mundo de Dressage, em Aachen, na Alemanha. Aos 36 anos, o atleta regressa ao maior palco internacional da modalidade ao serviço da selecção portuguesa, montando o lusitano Marquês dos Cedros.

O cavaleiro Vasco Mira Godinho, ligado à Quinta de São Gabriel da Atouguia, perto de Cem Soldos, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Dressage, em Aachen, na Alemanha. Aos 36 anos, o atleta regressa a um dos maiores palcos do hipismo internacional montando Marquês dos Cedros, um cavalo lusitano de dez anos com quem tem consolidado resultados acima dos 70 por cento em provas de Grande Prémio.
Vasco Mira Godinho integra a equipa portuguesa ao lado de Maria Caetano, João Pedro Moreira e João Torrão. A competição de dressage decorre de 10 a 15 de Agosto, começando com o Grande Prémio por equipas e qualificação individual, seguindo-se o Grand Prix Special, a 14, e a final freestyle, no dia 15. O cavaleiro representou Portugal no Europeu de Gotemburgo, em 2017, e nos Jogos Equestres Mundiais de Tryon, em 2018, com Bariloche JGR. Voltou a competir num Mundial em 2022, em Herning, com Garrett, confirmando um percurso regular entre a elite da modalidade.

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