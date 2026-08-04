Alenquer procura professores voluntários para a Universidade da Terceira Idade

A Câmara Municipal de Alenquer tem abertas candidaturas para professores voluntários interessados em leccionar na Universidade da Terceira Idade (UTI), iniciativa que pretende reforçar a oferta de disciplinas e actividades destinadas à população com mais de 50 anos.

O município procura pessoas dispostas a partilhar conhecimentos, competências ou experiências em diferentes áreas, contribuindo para o envelhecimento activo e para o combate ao isolamento social através do ensino em regime de voluntariado. As áreas a leccionar dependem da disponibilidade e das competências apresentadas pelos candidatos.

A Universidade da Terceira Idade de Alenquer funciona desde 2010 e conta actualmente com cerca de 850 alunos e mais de 28 disciplinas, desenvolvidas em diversos equipamentos municipais e espaços cedidos por colectividades e juntas de freguesia do concelho. Entre as áreas leccionadas encontram-se línguas, informática, história, artes, actividades físicas e expressões artísticas.

Segundo o município, a participação de professores voluntários é fundamental para assegurar a diversidade da oferta formativa e permitir que a UTI continue a promover a aprendizagem ao longo da vida, o convívio e a participação activa da população sénior.

