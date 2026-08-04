CDU exige reposição da vigilância na passagem de nível de Vila Franca de Xira

A CDU manifestou preocupação com o fim do protocolo entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e a PSP que, durante os últimos cinco anos, garantiu a vigilância da passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira. Em comunicado, os comunistas defendem que a medida provou a sua eficácia, sublinhando que, durante o período em que existiu vigilância humana, não foi registado qualquer acidente.

Para a CDU, a retirada dos agentes da PSP representa um retrocesso na segurança de uma infraestrutura utilizada diariamente por centenas de pessoas, considerando que a vigilância deve ser mantida enquanto não existir uma solução definitiva para aquele atravessamento ferroviário.

O partido apela à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e à IP para que assumam as suas responsabilidades e garantam, "com urgência", a protecção de todos os utilizadores da passagem de nível.

No comunicado, a CDU recorda que esteve "na linha da frente" da luta pelo reforço da segurança naquele local. Lembra que, em 2020, após várias iniciativas da população, incluindo concentrações, abaixo-assinados e intervenções nos vários órgãos autárquicos e na Assembleia da República, o então presidente da câmara, Alberto Mesquita, assumiu o compromisso de instalar vigilância através da PSP.

A CDU salienta ainda que, nessa altura, foi também travada a intenção da IP de encerrar a passagem de nível e transferir o atravessamento para cerca de 277 metros a sul, solução que consideram prejudicial para os moradores, comerciantes e utilizadores da zona ribeirinha.

A CDU relaciona ainda o fim da vigilância com o projecto de quadruplicação da Linha do Norte promovido pela IP, defendendo que a modernização ferroviária não pode ser feita à custa da ligação da cidade ao rio Tejo e da qualidade de vida da população.

O partido garante que continuará a acompanhar o processo e a exigir medidas imediatas para garantir a segurança de quem vive, trabalha ou frequenta a zona do cais, considerando que a vigilância humana continua a ser "a solução imediata" para assegurar a utilização da passagem de nível em condições de segurança.