Sociedade | 04-08-2026 16:21
Empresas sem telefone durante semanas na Zona Industrial de Santarém
Avaria na rede fixa está há mais de uma semana a bloquear chamadas, travar negócios e comprometer a facturação de várias empresas da Zona Industrial de Santarém. Apesar dos sucessivos pedidos de intervenção, a reposição do serviço poderá arrastar-se até 17 de Agosto, deixando empresários indignados e sem uma solução eficaz para manter a actividade.
Uma avaria na rede fixa, sem resolução há vários dias, está a comprometer o funcionamento de várias empresas instaladas na Zona Industrial de Santarém. A interrupção impede a realização e recepção de chamadas, condiciona contactos com clientes e fornecedores e está já a afectar a actividade comercial e a facturação de empresários que dependem das comunicações para assegurar o trabalho diário. O problema foi reportado no final de Julho, depois de terem sido detectados cortes em diferentes linhas telefónicas utilizadas por várias empresas. Desde então, foram abertos pedidos de assistência técnica e efectuados vários contactos com os serviços de apoio, sem que tenha sido apresentada uma solução definitiva.
Na manhã desta terça-feira, 4 de Agosto, uma das empresas afectadas voltou a ser informada de que a equipa técnica estimava resolver a avaria apenas até 17 de Agosto. A previsão, quase três semanas depois do início da interrupção, aumenta a indignação dos responsáveis, que consideram o prazo incompreensível e incompatível com as exigências da actividade empresarial. Uma das empresas sublinha que está impossibilitada de fazer e receber chamadas através da rede fixa, situação que afecta o atendimento, a relação com clientes, a gestão de encomendas, a assistência técnica e outros serviços essenciais. Os responsáveis alertam também para perdas comerciais difíceis de quantificar, uma vez que potenciais clientes podem desistir dos contactos.
Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.
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