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Sociedade | 04-08-2026 12:00

Jovens vão para o terreno para proteger património natural do Agroal

Jovens vão para o terreno para proteger património natural do Agroal
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Iniciativa integrada no programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas aproxima os participantes da biodiversidade, da geologia e dos habitats ribeirinhos de uma das zonas naturais mais emblemáticas do concelho de Ourém.

Já está a decorrer o Agroal Selvagem 2026, uma iniciativa promovida no âmbito do programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, do Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com a Câmara Municipal de Ourém. O projecto pretende aproximar os jovens do património natural do Agroal e incentivar a cidadania activa, a responsabilidade ambiental e a adopção de comportamentos mais sustentáveis. Ao longo do programa, os participantes realizam percursos interpretativos para conhecer a fauna, a flora e a geologia da zona, observam espécies protegidas e habitats ribeirinhos e frequentam workshops dedicados à conservação da natureza. Os voluntários colaboram ainda em acções de valorização do Balneário Natural do Agroal e da área envolvente, contribuindo para a preservação de um espaço marcado pela nascente cársica e pelo rio Nabão.
O Agroal Selvagem, segundo a autarquia, procura transformar o contacto directo com a natureza numa experiência de aprendizagem e participação cívica, sensibilizando uma nova geração para a defesa da biodiversidade e dos recursos naturais.

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