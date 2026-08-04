uma parceria com o Jornal Expresso
04/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-08-2026 21:00

Lugar das Quintas celebra 34.º aniversário com três dias de festa

Lugar das Quintas celebra 34.º aniversário com três dias de festa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Música ao vivo, quermesse, gastronomia e momentos de homenagem vão marcar as comemorações do 34.º aniversário da Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas, na Castanheira do Ribatejo, entre 21 e 23 de Agosto.

A Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas, na Castanheira do Ribatejo, vai assinalar o seu 34.º aniversário com três dias de festa, entre 21 e 23 de Agosto, num programa que junta música ao vivo, quermesse, animação, um almoço comemorativo e uma homenagem às vítimas das cheias de 1967.
As comemorações arrancam na sexta-feira, 21 de Agosto, às 19h00, com a actuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, junto ao Memorial das Cheias de 1967. Segue-se, às 20h00, a abertura oficial da festa e da quermesse. A animação musical fica a cargo da Banda Sinal, a partir das 22h00, terminando a noite com um espectáculo do DJ Leo.
No sábado, 22 de Agosto, a quermesse reabre às 15h00. Uma hora depois sobe ao palco a Banda Tragetória, com um espectáculo de samba e pagode. À noite, às 22h00, actua o Duo Musik "Art" e, pelas 02h00, a música continua com o DJ Mr. Bouza.
O último dia das comemorações, domingo, 23 de Agosto, começa às 13h00 com o almoço do 34.º aniversário, mediante inscrição prévia. A ementa inclui entradas, sopa de peixe, bacalhau com broa ou carne à portuguesa, bebidas, sobremesa, café e bolo de aniversário. Durante a tarde actuará o grupo de sevilhanas TriCompás e, às 17h00, terá lugar a deposição de flores no Memorial das Cheias de 1967, num momento de homenagem às vítimas da tragédia que marcou a história da localidade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região