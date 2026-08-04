Lugar das Quintas celebra 34.º aniversário com três dias de festa

A Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas, na Castanheira do Ribatejo, vai assinalar o seu 34.º aniversário com três dias de festa, entre 21 e 23 de Agosto, num programa que junta música ao vivo, quermesse, animação, um almoço comemorativo e uma homenagem às vítimas das cheias de 1967.

As comemorações arrancam na sexta-feira, 21 de Agosto, às 19h00, com a actuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, junto ao Memorial das Cheias de 1967. Segue-se, às 20h00, a abertura oficial da festa e da quermesse. A animação musical fica a cargo da Banda Sinal, a partir das 22h00, terminando a noite com um espectáculo do DJ Leo.

No sábado, 22 de Agosto, a quermesse reabre às 15h00. Uma hora depois sobe ao palco a Banda Tragetória, com um espectáculo de samba e pagode. À noite, às 22h00, actua o Duo Musik "Art" e, pelas 02h00, a música continua com o DJ Mr. Bouza.

O último dia das comemorações, domingo, 23 de Agosto, começa às 13h00 com o almoço do 34.º aniversário, mediante inscrição prévia. A ementa inclui entradas, sopa de peixe, bacalhau com broa ou carne à portuguesa, bebidas, sobremesa, café e bolo de aniversário. Durante a tarde actuará o grupo de sevilhanas TriCompás e, às 17h00, terá lugar a deposição de flores no Memorial das Cheias de 1967, num momento de homenagem às vítimas da tragédia que marcou a história da localidade.