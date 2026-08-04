Luís Sousa e Silva homenageado em Santarém com nome numa rotunda

A rotunda junto ao Retail Park de Santarém e ao Hospital da Luz Ribatejo vai passar a ter o nome de Luís Sousa e Silva, 71 anos, médico que fez carreira na medicina desportiva e figura muito conhecida e estimada na cidade e no concelho.

A rotunda junto ao Retail Park de Santarém e ao Hospital da Luz Ribatejo vai passar a ter o nome de Luís Sousa e Silva, 71 anos, médico que fez carreira na medicina desportiva e figura muito conhecida e estimada na cidade e no concelho. A proposta foi apresentada à Comissão de Toponímia, sob proposta da União de Freguesias da Cidade de Santarém, e recebeu parecer favorável por unanimidade, revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, na reunião do executivo de 3 de Agosto.

“É com muito orgulho que torno público que Santarém vai homenagear o médico nosso amigo, amigo de todos, Luís António Sousa e Silva. Um médico que na área do desporto deu cartas e dá cartas a nível nacional, é uma referência que sai das nossas fronteiras a nível concelhio e por isso é uma bonita e boa homenagem que prestamos a um homem bom do nosso concelho e do nosso país”, declarou João Leite.

Luís Sousa e Silva, nascido em Santarém em 30 de Novembro de 1954, já tinha sido galardoado com a Medalha de Prata do município em Março de 2025, por ocasião das Festas de São José. Antes da medicina desportiva, Sousa e Silva foi atleta. Dos 14 aos 23 anos jogou futebol, como defesa esquerdo, na Académica de Santarém, nos Empregados do Comércio e na União de Santarém, onde actuou na 3ª divisão nacional. Depois do curso de medicina tirado não conseguiu acumular e optou pelo estetoscópio em detrimento das chuteiras. Mas o bichinho ficou a roer e em 1984 estreou-se como médico da União de Santarém. Começou aí uma ligação de 14 anos, com os últimos três a acumular com as funções de médico da Federação Portuguesa de Andebol.

Luís Sousa e Silva licenciou-se em 1978 na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tendo feito o internato de policlínica básica no Hospital Distrital de Santarém e serviço médico à periferia, durante alguns meses, no Centro de Saúde da Chamusca antes de ir cumprir o serviço militar obrigatório na Marinha, de 1981 a 1983. Cumpriu a formação na especialidade de Medicina Interna entre Abril de 1983 e Dezembro de 1986 no Hospital de Santarém, com uma passagem de seis meses pelo serviço do doenças infecto-contagiosas do Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Iniciou o estágio de medicina desportiva na época 1984/1985 como médico da União de Santarém, com o apoio do departamento médico do Sporting. Foi director clínico do clube escalabitano até 1998 e membro do corpo médico da Federação Portuguesa de Andebol de 1996 a 2000. Mais tarde trabalhou no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, onde privou com muitos atletas olímpicos, nacionais e estrangeiros.