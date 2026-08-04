Mais de 2700 pessoas fiscalizadas em operações no distrito de Santarém

As operações conjuntas de fiscalização realizadas no distrito de Santarém durante o primeiro semestre de 2026 mobilizaram 936 elementos de diferentes forças e serviços públicos. Os dados resultam da soma dos balanços oficiais divulgados relativamente aos dois primeiros trimestres do ano e revelam uma forte presença das autoridades no controlo de empresas, trabalhadores, condutores e viaturas. Entre Janeiro e Junho decorreram 58 acções conjuntas em vários pontos do distrito, durante as quais foram fiscalizados 305 operadores económicos e controlados 1577 condutores. As autoridades abordaram ainda 855 trabalhadores, dos quais 413 eram cidadãos estrangeiros, número que representa quase metade do total.

No decorrer das operações foram identificadas nove pessoas em situação irregular. Embora o número seja reduzido face ao universo fiscalizado, o resultado confirma a importância da articulação entre entidades com competências nas áreas laboral, económica, fiscal, rodoviária e de controlo da permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional. O balanço do primeiro semestre inclui também a elaboração de 584 autos de contraordenação, o equivalente a uma média superior a dez autos por operação. As infracções detectadas estarão relacionadas com diferentes matérias, consoante os estabelecimentos, empresas, actividades e viaturas abrangidos pelas acções.

As autoridades apreenderam igualmente 25 automóveis com matrícula estrangeira. Estas situações podem estar relacionadas com o incumprimento das regras aplicáveis à utilização, circulação ou regularização fiscal de veículos matriculados noutros países. Os números mostram a dimensão das operações conjuntas realizadas no distrito de Santarém. Em apenas seis meses, as autoridades fiscalizaram ou abordaram mais de 2700 pessoas, entre trabalhadores e condutores, para além de centenas de operadores económicos. O balanço revela também que as irregularidades detectadas não se concentram numa única área, dando origem a processos de contraordenação, apreensões e outras diligências.

