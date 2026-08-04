PCP exige reabertura da Segurança Social de Samora e denuncia abandono dos serviços públicos

O PCP contesta o encerramento temporário do serviço da Segurança Social de Samora Correia, no concelho de Benavente, e exige a sua reabertura com mais funcionários, mais dias de atendimento e novas valências. O partido considera que a decisão agrava as dificuldades sentidas por trabalhadores, reformados e cidadãos em situação de maior vulnerabilidade. Antes de fechar portas durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, o espaço já funcionava apenas às quartas-feiras. Segundo Augusto Marques, responsável da Comissão Concelhia de Benavente do PCP, a degradação do atendimento começou durante a pandemia, com a redução progressiva dos dias de funcionamento e a transferência de vários serviços para outras localidades.

O encerramento terá sido justificado pela Segurança Social com o período de férias dos trabalhadores, uma explicação que os comunistas consideram incompreensível. “Samora Correia vai receber o Aeroporto Luís de Camões, tem 20 mil habitantes, está a crescer, e não faz qualquer sentido encerrar serviços públicos numa freguesia com estas características”, afirmou Augusto Marques. Entre os principais prejudicados estão os utentes que necessitam de tratar de prestações sociais, processos de desemprego, pensões ou juntas médicas. Alguns desses serviços passaram a ser assegurados em Benavente e outros em Santarém, obrigando a deslocações que podem chegar aos 40 quilómetros.

O PCP lembra que o serviço funciona em Samora Correia há cerca de 30 anos e acusa o Governo de continuar a enfraquecer a resposta pública de proximidade. A estrutura partidária reclama a contratação de trabalhadores que permita assegurar um funcionamento regular e espera que a Câmara de Benavente pressione a administração central para encontrar uma solução.