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Sociedade | 04-08-2026 16:56

Polícia Judiciária faz detenção no Bairro do Girão em Santarém

Polícia Judiciária faz detenção no Bairro do Girão em Santarém
FOTO DR
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Inspectores da Polícia Judiciária, apoiados por agentes da PSP, estiveram ao início da manhã desta terça-feira, 4 de Agosto, no Bairro do Girão, em Santarém, onde procederam à detenção de um homem.

Inspectores da Polícia Judiciária, apoiados por agentes da PSP, estiveram ao início da manhã desta terça-feira, 4 de Agosto, no Bairro do Girão, em Santarém, onde procederam à detenção de um homem, de origem estrangeira, segundo o que conseguimos apurar.
O detido habita um apartamento nesse bairro na periferia da cidade juntamente com a família. O MIRANTE tem tentado obter mais esclarecimentos junto da Polícia Judiciária, designadamente para apurar quais as suspeitas que recaem sobre o detido, mas não conseguiu mais elementos até ao momento.

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