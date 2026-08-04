Sociedade | 04-08-2026 16:56
Polícia Judiciária faz detenção no Bairro do Girão em Santarém
FOTO DR
Inspectores da Polícia Judiciária, apoiados por agentes da PSP, estiveram ao início da manhã desta terça-feira, 4 de Agosto, no Bairro do Girão, em Santarém, onde procederam à detenção de um homem.
Inspectores da Polícia Judiciária, apoiados por agentes da PSP, estiveram ao início da manhã desta terça-feira, 4 de Agosto, no Bairro do Girão, em Santarém, onde procederam à detenção de um homem, de origem estrangeira, segundo o que conseguimos apurar.
O detido habita um apartamento nesse bairro na periferia da cidade juntamente com a família. O MIRANTE tem tentado obter mais esclarecimentos junto da Polícia Judiciária, designadamente para apurar quais as suspeitas que recaem sobre o detido, mas não conseguiu mais elementos até ao momento.
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