Polícia Judiciária faz detenção no Bairro do Girão em Santarém

Inspectores da Polícia Judiciária, apoiados por agentes da PSP, estiveram ao início da manhã desta terça-feira, 4 de Agosto, no Bairro do Girão, em Santarém, onde procederam à detenção de um homem.

Inspectores da Polícia Judiciária, apoiados por agentes da PSP, estiveram ao início da manhã desta terça-feira, 4 de Agosto, no Bairro do Girão, em Santarém, onde procederam à detenção de um homem, de origem estrangeira, segundo o que conseguimos apurar.

O detido habita um apartamento nesse bairro na periferia da cidade juntamente com a família. O MIRANTE tem tentado obter mais esclarecimentos junto da Polícia Judiciária, designadamente para apurar quais as suspeitas que recaem sobre o detido, mas não conseguiu mais elementos até ao momento.