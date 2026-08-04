Politécnicos de Santarém e de Tomar passam a universidades e reforçam estatuto

O distrito de Santarém viu os seus dois institutos politécnicos, de Santarém e de Tomar, promovidos a universidades politécnicas, mediante acreditação institucional da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). A alteração produz efeitos a partir de 1 de Agosto, data em que entra em vigor a nova legislação do ensino superior. A Lei n.º 32/2026, publicada a 20 de Julho, determina que a conversão dos institutos politécnicos em universidades politécnicas ocorre automaticamente quando as instituições tenham uma acreditação sem condições atribuída pela A3ES. A mudança de estatuto surge numa altura em que Santarém se bate pela criação da Universidade Politécnica do Ribatejo, uma designação mais abrangente e que poderá, eventualmente, englobar Tomar.

A decisão agora conhecida representa um reforço do posicionamento da região no mapa nacional do ensino superior. Para o presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), João Coroado, a acreditação máxima da instituição confirma “um percurso construído com exigência, responsabilidade e qualidade”. “A obtenção da acreditação máxima constitui um momento de satisfação para o Politécnico de Tomar. Confirma a consistência do nosso projecto institucional e distingue o trabalho desenvolvido por toda a comunidade académica ao longo dos últimos anos”, afirma.

A instituição desenvolve actividade nos campus de Tomar e Abrantes e reúne uma comunidade académica de cerca de 2.300 estudantes, 300 docentes e 125 técnicos e trabalhadores administrativos. A passagem a universidade politécnica poderá dar maior projecção à instituição na captação de estudantes nacionais e estrangeiros, na investigação aplicada e na criação de parcerias com empresas, municípios e organizações da região. A presença de estudantes movimenta o mercado de arrendamento, a restauração, o comércio e os serviços, enquanto os projectos de investigação e inovação podem contribuir para modernizar empresas e encontrar respostas para problemas concretos do território, refere a instituição.

Oferta formativa mantém-se integralmente

O presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, diz que a decisão agora conhecida traduz o “reconhecimento de um percurso com mais de 137 anos e do trabalho de uma comunidade académica que fez da qualidade do ensino, da ciência e da empregabilidade a sua marca”. Em comunicado, o Politécnico de Santarém sublinha que, para os estudantes, o novo ciclo começa já com o ano lectivo de 2026/2027: “todos passam a formar-se numa universidade, com diplomas de universidade politécnica e a designação internacional Santarém Polytechnic University, reconhecida por lei”. Contudo, a oferta formativa, os graus, os diplomas e os vínculos em vigor mantêm-se integralmente.

“O novo estatuto abre uma etapa de crescimento e afirmação institucional — com condições para alargar a oferta formativa, reforçar a investigação, atrair mais estudantes e docentes, estabelecer novas parcerias nacionais e internacionais e consolidar a região como pólo universitário de referência”, lê-se no comunicado.

João Moutão vai ser o primeiro reitor da Universidade Politécnica de Santarém. “Este é o reconhecimento de um percurso de gerações e do que somos hoje: uma instituição que os rankings internacionais colocam entre as que mais ciência produzem no ensino superior politécnico. Mudamos de estatuto, reforçando a nossa missão e a ligação ao território — formar profissionais qualificados, produzir ciência com impacto e transformar conhecimento em desenvolvimento. Esta distinção é, sobretudo, uma responsabilidade acrescida para o futuro”, diz o responsável.

No mesmo comunicado, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, também se congratulou com a decisão. “Este novo estatuto reforça o trabalho que o município e a instituição têm vindo a desenvolver, em estreita parceria, para afirmar Santarém como território de conhecimento, inovação e oportunidades. A universidade será determinante para fixar jovens, atrair talento e investimento e qualificar o nosso território”, partilhou o autarca.