Sociedade | 04-08-2026 15:12
Quatro feridos em despiste de autocarro contra o Hospital de Tomar
Um autocarro dos transportes urbanos de Tomar despistou-se ao início da tarde desta terça-feira, 4 de Agosto, junto à entrada do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar.
Um autocarro dos transportes urbanos de Tomar despistou-se ao início da tarde desta terça-feira, 4 de Agosto, junto à entrada do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. O acidente, que levou ao embate do veículo contra uma parede do hospital, causou quatro feridos, entre eles o condutor.
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