Unidade leva rastreio do cancro da mama a 10 localidades de Abrantes

O rastreio gratuito do cancro da mama já está a percorrer o concelho de Abrantes, com passagem prevista por 10 localidades. A campanha, promovida pelo Serviço Nacional de Saúde em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, destina-se a mulheres com idades entre os 45 e os 74 anos e decorre numa unidade móvel equipada com mamógrafo digital. Depois da passagem pela Bemposta, a unidade móvel estará em São Facundo nos dias 6 e 7 de Agosto, seguindo-se o Tramagal, entre 10 e 14 de Agosto, São Miguel do Rio Torto, de 17 a 19, e Pego, entre 20 e 25 de Agosto.

O percurso prossegue em Alvega, de 26 a 28 de Agosto, Mouriscas, entre 31 de Agosto e 2 de Setembro, Carvalhal, de 3 a 7 de Setembro, e Alferrarede, entre 8 e 14 de Setembro. A última etapa realiza-se junto à Unidade de Saúde Familiar D. Francisco de Almeida, na cidade de Abrantes, onde a unidade permanecerá entre 15 de Setembro e 20 de Outubro. O atendimento é feito nos dias úteis, entre as 09h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h30. A participação é gratuita e não exige marcação prévia, embora seja possível agendar o exame ou pedir esclarecimentos através dos números 245 009 299 e 915 999 890. O programa dirige-se a mulheres sem alterações conhecidas na mama, sem próteses mamárias, que não tenham sido submetidas a mastectomia, não tenham antecedentes de cancro da mama e não estejam grávidas ou a amamentar. O rastreio deve ser repetido de dois em dois anos.