Utentes da ARIPSI com acesso a cuidados hospitalares sem sair da instituição

A Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI) estabeleceu um protocolo de colaboração com a Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo (ULSET), que permite aos utentes da sua estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) beneficiarem de cuidados hospitalares sem necessidade de serem transferidos para o Hospital Vila Franca de Xira.

Em comunicado, a ARIPSI explica que através desta parceria, os utentes que necessitem de internamento e reúnam os critérios clínicos definidos pela Unidade de Hospitalização Domiciliária da ULSET passam a poder realizar o tratamento na própria ARIPSI, mantendo-se no seu quarto e no ambiente que lhes é familiar. A iniciativa representa para a ARIPSI um importante avanço na humanização dos cuidados de saúde prestados aos idosos, permitindo que a recuperação decorra num contexto de maior conforto, tranquilidade e proximidade, sem comprometer a qualidade da assistência clínica.

No âmbito deste programa, médicos e enfermeiros da Unidade de Hospitalização Domiciliária deslocam-se regularmente à instituição para assegurar o acompanhamento clínico, realizar tratamentos, administrar terapêuticas, incluindo medicação endovenosa, e monitorizar a evolução do estado de saúde dos utentes. A equipa da ARIPSI mantém o acompanhamento diário e articula permanentemente com os profissionais de saúde da ULSET.

Entre as principais vantagens deste modelo, refere a instituição, destacam-se a permanência do utente no seu ambiente habitual, a redução da ansiedade e da desorientação frequentemente associadas ao internamento hospitalar, a diminuição da exposição a infecções hospitalares e a eliminação de deslocações desnecessárias. Além disso, o conforto proporcionado pelo ambiente familiar contribui para uma recuperação mais rápida e eficaz.

A gestão clínica dos casos elegíveis, como infecções agudas ou agudizações de doenças crónicas, é assegurada pela equipa médica da ULSET, que disponibiliza também os equipamentos de monitorização e os medicamentos necessários ao tratamento. Uma medida semelhante, recorde-se, já tinha também sido implementada na Misericórdia de Vila Franca de Xira.