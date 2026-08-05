Abaixo-assinado contesta alteração do trânsito na Rua Principal de Paredes

Está a circular em Paredes, Alenquer, um lugar com cerca de 4.500 habitantes, um abaixo-assinado contra a intenção da Câmara de Alenquer de alterar a circulação na Rua Principal, passando de dois sentidos para sentido único, em pouco mais de cem metros, junto ao complexo desportivo do Sport Alenquer e Benfica (SAB). Anabela Marques, do café/taberna Pátio D’Alenquer, onde estão a ser recolhidas as assinaturas, explica que ninguém foi ouvido acerca deste assunto e que uma alteração desta natureza vai causar um grande impacto nos residentes, proprietários e comerciantes da Rua Principal.

“Vai causar transtornos graves e irremediáveis no dia-a-dia das pessoas, vai aumentar as distâncias e os tempos de deslocação para os moradores acederem às suas casas, serviços e estabelecimentos comerciais, em manifesto prejuízo do comércio local, dificultando o acesso de veículos prioritários em casos de emergência”, lê-se no abaixo-assinado, que pede ainda à autarquia que consulte a população.

Quem vai à Rua Principal depara-se com os novos sinais de trânsito já colocados, mas agora tapados, depois da contestação dos moradores, que testemunharam que os sinais estiveram a cumprir a sua função durante 40 minutos, ainda antes de a proposta de alteração ao sentido de trânsito ter sido presente à reunião de câmara.

“A partir de Setembro, das 17h00 para a frente, quando há treinos e há jogos no SAB, isto é um caos. Porque os senhores que vêm ao clube estacionam dos dois lados da rua e as pessoas não têm como passar. A solução é porem pinos dos dois lados da rua, uma lomba em cada lado, porque passam aqui com uma velocidade brutal, uma passadeira e um pequeno passeio para os peões, que hoje têm de passar encostados. Ainda não sei como não morreu aqui ninguém, mas já aconteceram atropelamentos”, disse Anabela Marques a O MIRANTE.

Oposição travou proposta na reunião de câmara

Os moradores mais antigos de Paredes, sobretudo idosos, dizem a O MIRANTE ter sido surpreendidos com os sinais de trânsito e defenderam que não faz sentido colocar sentido único por apenas poucos metros em benefício do SAB e da sua actividade. “Eu moro aqui. Estou a dois passos de casa e vou andar um quilómetro e meio”, disse um dos moradores, com quase 90 anos.

Recorde-se que existe um parque de estacionamento gratuito perto do complexo desportivo do SAB. A Rua Principal tem bastante movimento nas horas de ponta, por quem quer evitar o trânsito da Estrada Nacional 1, e aos fins-de-semana, quando há jogos no clube.

A proposta, denominada Reordenamento da Circulação e Organização do Espaço Público nas Paredes – Envolvente do Complexo Desportivo do SAB, em período experimental, acabou por ser retirada da ordem de trabalhos da reunião do executivo de Alenquer de 13 de Julho. Os autarcas da oposição mostraram-se contra a proposta. O independente Tiago Pedro classificou a intenção como “um penso rápido num cancro”. Já o vereador do PSD, Francisco Guerra, solicitou um estudo de tráfego que sustente a proposta e questionou se a Protecção Civil Municipal e os Bombeiros foram consultados.

O presidente do município, João Nicolau (PS), garantiu que ouviu o clube, alguns comerciantes e moradores, e a técnica da câmara disse que o problema vai além da envolvente do Sport Alenquer e Benfica e que abrange toda a zona urbana, incluindo a Rua do Pedrógão, defendendo que a proposta corresponde às necessidades identificadas.

As explicações não convenceram a oposição e, posteriormente, o presidente da União de Freguesias de Alenquer, Micael Correia, publicou nas redes sociais um esclarecimento a dizer que o tema foi abordado com a câmara no início do seu mandato, mas sem propostas ainda concretas, e que não tinha conhecimento de nenhum processo de consulta pública ou da divulgação de um estudo de tráfego.

A proposta retirada previa a criação de áreas de paragem de curta duração junto ao complexo desportivo e a Rua Principal das Paredes ficaria com sentido único no sentido Carregado/Alenquer. Também a Rua do Pedrógão passava a ter sentido único no sentido Alenquer/Paredes.