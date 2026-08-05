Abrantes leva às praias fluviais combate ao lixo que navega até ao mar

“Do Rio ao Mar, nenhum lixo a navegar” é o nome da acção promovida no âmbito do programa Bandeira Azul 2026, que pretende chamar a atenção dos banhistas e visitantes para a importância da protecção dos cursos de água e dos ecossistemas fluviais. A iniciativa passa primeiro pela Praia Fluvial de Aldeia do Mato, na quinta-feira, 6 de Agosto, seguindo no dia seguinte para a Praia Fluvial de Fontes. Nos dois locais estará patente uma exposição com trabalhos desenvolvidos pelas Eco-Escolas, através dos quais crianças e jovens apresentam mensagens e propostas destinadas a travar a poluição dos rios.

A mensagem que a organização quer passar é de que aquilo que é deixado nas margens, nas praias ou lançado à água não desaparece. É transportado pelas correntes, degrada a qualidade ambiental e ameaça habitats que são também espaços de lazer, turismo e desenvolvimento económico. A acção integra o programa de educação ambiental associado às praias com Bandeira Azul do concelho de Abrantes. Aldeia do Mato recebeu este ano o galardão pelo 16.º ano consecutivo, enquanto Fontes, em funcionamento desde 2018, foi distinguida pela oitava vez. As duas zonas balneares receberam igualmente a classificação “Qualidade de Ouro”, atribuída pela associação ambientalista Quercus. Além desta exposição, o programa ambiental inclui as iniciativas “Palavras que flutuam” e “Um rio de memórias”, esta última destinada a recolher testemunhos da população sobre a sua ligação ao rio e à albufeira de Castelo do Bode. A época balnear nas duas praias fluviais decorre até 31 de Agosto.