Agressões na Sardinha Assada em Benavente acabam com cinco detidos e armas apreendidas

A GNR deteve cinco homens suspeitos de terem participado nas violentas agressões a dois homens ocorridas na madrugada de sábado, 27 de Junho, em Benavente, durante a Festa da Amizade, mais conhecidas como as Festa da Sardinha Assada. A operação policial decorreu na terça-feira, 4 de Agosto, após mais de um mês de investigação. No decorrer das diligências e buscas realizadas foram apreendidas várias armas de fogo e armas brancas. A GNR apreendeu também a viatura que terá sido utilizada pelo grupo para abandonar o local depois das agressões.

O ataque ocorreu ao início da manhã de 27 de Junho, na zona do Largo de Santo André, perto do núcleo museológico de Benavente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um grupo de cinco pessoas a agredir violentamente dois homens junto à entrada de um prédio, sendo visível a utilização de um objecto semelhante a um bastão. Depois das agressões, os suspeitos terão fugido num Fiat Punto de cor cinzenta que se encontrava estacionado junto à Estrada Nacional 118. As duas vítimas receberam assistência médica e foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.