uma parceria com o Jornal Expresso
05/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-08-2026 11:41

Almeirim cria Conselho Municipal do Desporto para reforçar diálogo com clubes e escolas

Almeirim cria Conselho Municipal do Desporto para reforçar diálogo com clubes e escolas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A câmara aprovou por unanimidade o regulamento do conselho municipal, um novo órgão consultivo responsável por pareceres obrigatórios sobre o plano anual de actividades e o orçamento municipal na área do desporto, bem como acompanhamento da execução das políticas municipais.

A Câmara de Almeirim aprovou por unanimidade a redação final do Regulamento do Conselho Municipal do Desporto, um novo órgão consultivo que pretende reforçar o diálogo entre o município e todos os agentes desportivos do concelho. A proposta segue agora para votação na Assembleia Municipal, devendo o regulamento entrar em vigor após publicação oficial.

O novo Conselho Municipal do Desporto será presidido pelo presidente da câmara e integrará o vereador do desporto, representantes das juntas de freguesia, escolas, associações de pais, ensino privado, entidades ligadas à população sénior, IPDJ, clubes, ginásios e federações com intervenção no concelho. O órgão reunirá quatro vezes por ano, podendo convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário. Os membros exercem as funções gratuitamente.

Entre as competências previstas estão a emissão de pareceres obrigatórios sobre o plano anual de actividades e o orçamento municipal na área do desporto, o acompanhamento da execução das políticas municipais, a identificação de necessidades de infraestruturas e a apresentação de propostas e recomendações. O regulamento estabelece ainda que o Conselho deve divulgar as suas deliberações através do Boletim Municipal e manter informação actualizada no sítio da Internet da autarquia.

A nota justificativa sublinha que a criação do órgão responde à necessidade de estruturar a política desportiva de forma participada, valorizando o papel dos clubes, escolas e associações na definição das prioridades municipais. O município destaca que o desporto tem hoje uma dimensão social e formativa central, exigindo mecanismos de diálogo regular e planeamento conjunto.

O documento final resulta da consulta pública realizada nas últimas semanas, durante a qual não foram apresentadas alterações de fundo, além das formais que não afectaram o conteúdo normativo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região