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Sociedade | 05-08-2026 14:11

Câmara de Alenquer aprova novo estatuto remuneratório para coordenador da Protecção Civil

Câmara de Alenquer aprova novo estatuto remuneratório para coordenador da Protecção Civil
Tiago Espírito Santo
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O coordenador municipal da Protecção Civil de Alenquer, cargo desempenhado actualmente por Tiago Espírito Santo, vai passar a auferir uma remuneração equiparada à de um dirigente intermédio de 2.º grau, na sequência de uma deliberação unânime do executivo municipal.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou por unanimidade a equiparação do estatuto remuneratório do coordenador municipal da Protecção Civil ao dos cargos de direcção intermédia de 2.º grau da autarquia, para efeitos exclusivamente remuneratórios.
De acordo com o documento aprovado, o coordenador municipal da Protecção Civil, cargo desempenhado actualmente por Tiago Espírito Santo, é nomeado pelo presidente da câmara, em comissão de serviço, por um período de três anos, devendo possuir licenciatura e experiência funcional adequada ao exercício das funções.
A lei estabelece ainda que o coordenador depende hierárquica e funcionalmente do presidente da câmara, autoridade municipal de Protecção Civil, competindo-lhe coordenar a actividade do Serviço Municipal de Protecção Civil.
Com esta deliberação, o coordenador municipal passa a auferir a remuneração correspondente aos cargos de direcção intermédia de 2.º grau da Câmara Municipal de Alenquer, sem alteração das competências ou do regime de nomeação previstos na lei.

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