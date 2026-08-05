Câmara de VFX pede reposição urgente da vigilância policial na passagem de nível
Presidente do Município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira alerta para os riscos da passagem de nível do cais e pede o regresso da PSP.
O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira defendeu a reposição do policiamento na passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira, considerando a presença da PSP “absolutamente fundamental” para prevenir acidentes naquele local.
Em declarações à Lusa, o autarca lamentou a caducidade do protocolo e considerou “fundamental” a reposição do policiamento.
“É absolutamente fundamental que a IP e a PSP voltem a estabelecer o protocolo que tinham até agora para conseguir assegurar a presença da polícia naquela zona. Trata-se de uma passagem de nível urbana, no centro da cidade de Vila Franca de Xira. Passa ali muita gente, tanto de dia quanto de noite”, argumentou.
O autarca lembrou que antes de existir policiamento havia um histórico de sinistralidade naquele local, sublinhando que a presença policial teve um efeito dissuasor.
“Trata-se de agentes de autoridade e acabam por ter um papel também muito pedagógico perante as pessoas. É um troço que é perigoso e que não tem visibilidade. Também há aquelas pessoas que, apesar de a campainha estar a tocar, se aventuram por ali fora”, apontou.
Recorde-se que desde o dia 2 de Julho, conforme avançou O MIRANTE, a PSP deixou de estar a fazer serviço na passagem de nível.
Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE