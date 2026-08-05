Câmara de VFX pede reposição urgente da vigilância policial na passagem de nível

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira defendeu a reposição do policiamento na passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira, considerando a presença da PSP “absolutamente fundamental” para prevenir acidentes naquele local.

Em declarações à Lusa, o autarca lamentou a caducidade do protocolo e considerou “fundamental” a reposição do policiamento.

“É absolutamente fundamental que a IP e a PSP voltem a estabelecer o protocolo que tinham até agora para conseguir assegurar a presença da polícia naquela zona. Trata-se de uma passagem de nível urbana, no centro da cidade de Vila Franca de Xira. Passa ali muita gente, tanto de dia quanto de noite”, argumentou.

O autarca lembrou que antes de existir policiamento havia um histórico de sinistralidade naquele local, sublinhando que a presença policial teve um efeito dissuasor.

“Trata-se de agentes de autoridade e acabam por ter um papel também muito pedagógico perante as pessoas. É um troço que é perigoso e que não tem visibilidade. Também há aquelas pessoas que, apesar de a campainha estar a tocar, se aventuram por ali fora”, apontou.

Recorde-se que desde o dia 2 de Julho, conforme avançou O MIRANTE, a PSP deixou de estar a fazer serviço na passagem de nível.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE