Camião consumido pelas chamas na área de serviço de Aveiras de Cima
Veículo ardeu por completo depois de se ter incendiado ao final da manhã desta quarta-feira, 5 de Agosto. Trânsito esteve condicionado na A1.
Um camião ficou completamente destruído na sequência de um incêndio ao final da manhã desta quarta-feira, 5 de Agosto. O veículo pesado, sem carga, encontrava-se na área de serviço de Aveiras de Cima, junto à A1, quando começou a arder, sendo para já desconhecida a origem do incêndio.
De acordo com o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado às 12h30 e à chegada dos meios ao local o motorista encontrava-se a salvo, fora da viatura. Apesar do fumo intenso que chegou a condicionar o trânsito naquela auto-estrada, no sentido sul-norte, não houve feridos a registar, acrescentou a O MIRANTE a mesma fonte.
Para o local foram mobilizados 27 operacionais dos bombeiros, cruz vermelha, Brisa e GNR, apoiados por 11 viaturas.