Ferreira do Zêzere aposta em festas que dão força à economia local

O Mercado Municipal António Teixeira Antunes volta a ser o centro das festas, acolhendo tasquinhas, mostra industrial e comercial, feira do livro, artesanato e um programa musical que junta artistas nacionais às colectividades ferreirenses. Némanus, Carolina Deslandes e José Cid são os principais nomes do cartaz, que inclui ainda os DJ Tio Jel, Diego Miranda e T-AGO, filarmónicas, ranchos, grupos de cantares e concertinas. O presidente da Câmara, Bruno Gomes, sublinha que o certame é um momento de reencontro entre residentes, emigrantes e visitantes, mas também uma importante fonte de receita para as associações e para o comércio. “O ano passado bateram-se recordes de facturação nas tasquinhas. As associações tiveram a maior receita de sempre”, afirmou, defendendo que grande parte do investimento permanece no concelho.

A autarquia decidiu manter o evento apesar de ter reduzido ou cancelado outras iniciativas culturais devido aos prejuízos provocados pela tempestade Kristin. Bruno Gomes considera que as festas são uma oportunidade para celebrar a resistência da população e mostrar que Ferreira do Zêzere continua preparada para receber quem visita o território. “Este evento não se faria sem a comunidade ferreirense, sem as associações, as empresas, os artesãos e os promotores turísticos”, realçou o autarca. Para o município, a combinação entre artistas consagrados e grupos locais transforma as festas numa montra da economia, da cultura e do movimento associativo.