Junta de Carnota pede reunião urgente após aumento de assaltos a residências

A Junta de Freguesia de Carnota pediu uma reunião urgente com as autoridades e o Município de Alenquer para analisar o aumento de assaltos a residências e encontrar medidas que reforcem a segurança da população.

Os assaltos a residências têm aumentado na freguesia de Carnota, no concelho de Alenquer, levando a junta de freguesia a manifestar publicamente a sua preocupação e a solicitar uma reunião urgente com as autoridades competentes e o Município de Alenquer.

Em comunicado, o executivo da junta considera que a segurança da população é uma prioridade e defende uma resposta rápida e eficaz perante o aumento de furtos em habitações.

Segundo a autarquia, o pedido de reunião tem como objectivo analisar a situação e definir medidas que permitam reforçar a segurança e devolver a tranquilidade aos moradores.

A junta apela ainda à colaboração da população, incentivando os habitantes a manterem uma atitude vigilante e a comunicarem de imediato às autoridades qualquer situação suspeita.

O executivo garante que continuará a acompanhar o assunto de perto e reafirma o compromisso de defender os interesses da comunidade, trabalhando para que a freguesia de Carnota continue a ser um local seguro para viver.

Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE