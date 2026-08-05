Morreu Gabriel Bento: o homem que ajudou gerações da Chamusca a dizer o último adeus

Fundador da agência funerária Bento & Lucas, Gabriel de Oliveira Bento morreu aos 82 anos. Durante mais de quatro décadas acompanhou gerações de famílias da Chamusca nos momentos mais dolorosos, afirmando-se pela discrição, humanidade e profissionalismo com que ajudava a preparar cada última despedida.

Durante mais de quatro décadas, Gabriel de Oliveira Bento esteve ao lado de famílias nas despedidas dos seus entes queridos. Fundador da agência funerária Bento & Lucas, morreu aos 82 anos, deixando uma marca profunda na Chamusca e numa actividade que sempre exerceu com discrição, respeito e sentido de missão.

A história da empresa começou em 1981, quase por acaso. Gabriel Bento trabalhava numa empresa de moagem e tinha uma camioneta de transporte quando foi desafiado a ajudar na realização de um funeral. A experiência despertou-lhe o interesse por uma profissão exigente, que viria a abraçar ao lado de Abel Lucas. O que começou como uma ideia transformou-se no projecto das suas vidas e numa casa de referência para muitas famílias do concelho e da região.

Ao longo dos anos, Gabriel Bento acompanhou a modernização do sector, desde o tempo em que os velórios eram feitos nas casas das famílias até à crescente complexidade dos processos, transladações e cremações. Numa entrevista a O MIRANTE, de quem foi parceiro desde a sua fundação, confessava que os funerais de pessoas conhecidas eram sempre difíceis numa vila onde todos se cruzam e admitia que os da própria família eram os mais dolorosos. “É uma dor muito grande”, dizia.

Agora é a Chamusca que se despede do homem que tantas vezes ajudou os outros a atravessar o luto. Gabriel Bento estará em velório na Igreja Matriz da Chamusca a partir das 18h00 desta quarta-feira, 5 de Agosto, seguindo-se missa de corpo presente às 20h00. O funeral realiza-se na quinta-feira, 6 de Agosto, às 15h00, na mesma igreja, seguindo depois para o crematório do Entroncamento.