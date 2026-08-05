Oito detenções em três dias por álcool, falta de carta e desobediência em Vila Franca de Xira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) continua a detectar condutores a circular sob o efeito do álcool e sem carta de condução no concelho de Vila Franca de Xira. Entre os dias 1 e 3 de Agosto, a Divisão Policial de Vila Franca de Xira deteve oito pessoas durante acções de fiscalização rodoviária realizadas nas freguesias de Vila Franca de Xira e Alverca do Ribatejo.

No total, foram registadas quatro detenções por condução em estado de embriaguez, duas por condução sem habilitação legal e duas por crime de desobediência, relacionadas com a recusa ou tentativa de inviabilizar a realização dos testes de alcoolémia.

A primeira detenção por desobediência ocorreu no dia 1 de Agosto, em Vila Franca de Xira. Uma mulher, de 58 anos, foi mandada parar durante uma operação de fiscalização e, por apresentar um forte odor a álcool, foi convidada a realizar o teste de despiste no ar expirado. A condutora recusou efectuar o teste, insistindo apenas na realização de um exame de sangue. Apesar de ter sido informada de que a lei exige a realização do teste de ar expirado e de ter sido advertida de que a recusa constituía crime de desobediência, manteve a recusa, acabando por ser detida.

Também no dia 1 de Agosto, em Alverca do Ribatejo, um homem de 43 anos foi detido igualmente por desobediência. Depois de acusar um resultado positivo no teste qualitativo de álcool, foi conduzido à Esquadra de Trânsito para realizar o teste quantitativo. No entanto, durante quatro tentativas consecutivas, simulou o sopro, provocando resultados de sopro insuficiente. Posteriormente recusou realizar novo teste ou submeter-se a análise ao sangue, mantendo a falta de colaboração apesar das advertências policiais, o que levou à sua detenção.

Ainda nesse mesmo dia, outro homem de 43 anos foi detido em Alverca do Ribatejo por condução em estado de embriaguez, após acusar uma taxa de álcool no sangue de 1,20 g/l. No dia 2 de Agosto, a PSP deteve mais dois condutores embriagados em Vila Franca de Xira. Um homem de 53 anos apresentou uma taxa de álcool no sangue de 1,74 g/l, enquanto outro, de 39 anos, acusou 1,28 g/l. Também no dia 2 de Agosto, em Alverca do Ribatejo, um homem de 35 anos foi detido por conduzir sem possuir qualquer habilitação legal para o efeito.

E a 3 de Agosto, um homem de 37 anos foi igualmente detido em Vila Franca de Xira por condução sem carta de condução. No mesmo dia, em Alverca do Ribatejo, um condutor de 24 anos foi detido por condução em estado de embriaguez, depois de apresentar uma taxa de álcool no sangue de 1,65 g/l. Todos os detidos foram posteriormente libertados e notificados para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.