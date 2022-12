“Se os empregados não pressionarem os patrões nunca conquistam nada”

Se os trabalhadores nunca pressionarem os seus patrões reclamando por melhores salários e condições de trabalho correm o risco de receberem sempre menos do que merecem. A convicção é de Manuel Caetano Valente, 75 anos, dirigente associativo, ex-autarca, sindicalista e um rosto conhecido na comunidade.

Acredita que a vida de trabalho se faz de empenho e entrega à profissão que se desenvolve mas alerta que é preciso os trabalhadores nunca adormecerem na forma. Depois de várias profissões, foi na indústria do vidro que fez carreira e onde aprendeu que sem luta nada se consegue. “Sempre fui um homem que nunca fugiu do trabalho. Quando estava numa fábrica de moldes para a indústria vidreira envolvi-me no movimento sindical e fiz parte do Sindicato dos Vidreiros e da Federação da Cerâmica, Cimento e Vidro. Eram precisas mudanças”, recorda.

Trabalhar com ferro fundido que fazia imenso pó foi o começo da jornada de luta que arrancou com greves de oito horas em frente às máquinas. “Estávamos todos a ficar com os pulmões obstruídos e a nossa grande luta foi para que se começasse a meter aspiradores junto das buchas dos tornos mecânicos. Foi uma luta que ganhámos”, recorda a O MIRANTE. E vai mais longe: “Se nos acomodarmos e deixarmos as coisas andar nada nunca muda”, remata.

Manuel Caetano Valente é hoje o presidente da assembleia-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga mas sempre esteve ligado ao movimento associativo da comunidade. Natural de Sobral da Adiça, concelho de Moura, Manuel Valente veio para a região de Lisboa aos 14 anos para procurar trabalho e conseguir meter o pão na mesa. Começou como marçano – um moço de recados – em lojas de Lisboa e ia levar as mercadorias à casa dos clientes. Ainda esteve numa casa de alta costura no Chiado antes de ser recrutado para cumprir o serviço militar na Marinha e, mais tarde, embarcar para a Guerra do Ultramar. Quando voltou tirou um curso profissional de torneiro mecânico e fresador e trabalhou em várias empresas metalomecânicas até se estabelecer de vez numa vidreira.

No trabalho, os seus valores fundamentais são a força de vontade e a honestidade. “Tira-me do sério as pessoas que não sabem trabalhar em equipa e os oportunistas que aparecem para atingir objectivos pessoais e não do colectivo”, refere.