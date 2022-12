Líder da Protecção Civil de Santarém diz que sistema não funciona

Anabela Freitas (PS) foi nomeada pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) para presidente da Comissão Distrital de Protecção Civil do Distrito de Santarém, cargo que vai acumular com o de presidente da Câmara de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. No seu primeiro mandato à frente da comissão sucede a Miguel Borges (PSD), presidente do município do Sardoal, e tem como vice-presidentes, Pedro Ribeiro (PS), presidente da Câmara de Almeirim, e Ricardo Gonçalves (PSD), presidente da Câmara de Santarém.

Anabela Freitas explica a O MIRANTE que sempre que há o início de um novo mandato autárquico a associação de municípios nomeia, sob proposta das comunidades intermunicipais, a presidência e vice-presidência da comissão. No distrito de Santarém, como há duas comunidades intermunicipais, houve um acordo para a presidência pertencer ao Médio Tejo e a vice-presidência à Lezíria do Tejo. A autarca socialista salienta a importância da comissão na medida em que reúne várias entidades que se articulam, através da troca de ideias, para dar uma resposta eficiente e eficaz às ocorrências.

Actualmente a agenda está preenchida com a pandemia mas espera-se que a partir de 20 de Março, data em que está previsto o fim do estado de calamidade, se possa começar a preparar a época de prevenção aos grandes incêndios rurais. Anabela Freitas acrescenta que as equipas têm de estar preparadas para lidar com todo o tipo de desafios, nomeadamente cheias, acidentes ferroviários, desastres industriais e questões ambientais, como as alterações climáticas, a poluição e a desertificação.

As reuniões da comissão acontecem todas as quartas-feiras, ao final do dia, onde também está presente o comandante operacional distrital, os representantes de vários ministérios, os responsáveis máximos pelas forças e serviços de segurança no distrito, um representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, um representante do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e um representante da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais.