Filhos sofrem quando são usados como arma numa guerra a dois

Quando o pai saiu definitivamente de casa Grace Gonçalves viu a sua presença ser substituída por um discurso de ódio. Aos seis anos, se a memória não a atraiçoa, ouviu pela primeira vez a mãe dizer que “o pai não presta” e que nem ela nem a irmã deviam passar tempo com ele. Nessa altura ainda não tinha a percepção que o divórcio dos seus pais tinha “estragado a estrutura familiar”, muito menos que ela e a irmã estavam a ser vítimas de alienação parental. Um conceito recente e que pode ainda não ser consensual entre investigadores, legisladores e profissionais da área da família, mas que existe e precisa de ser falado para que possa ser combatido, alertou a O MIRANTE a coach de alta performance e analista de perfil comportamental, na qualidade de oradora, à margem de uma sessão sobre alienação parental, bullying e vícios que se realizou no sábado, 29 de Janeiro, em Vale do Paraíso, Azambuja.

“A alienação parental acontece geralmente em divórcios litigiosos em que é disputada a custódia dos filhos” quando um dos progenitores começa a servir-se de “estratégias de manipulação e tenta denegrir a imagem do outro”, começa por explicar Grace Gonçalves à plateia que assiste à iniciativa promovida pela junta de freguesia, que visou alertar a população para este fenómeno. Normalmente movido pela “raiva e inveja”, o progenitor alienador começa a “incitar a criança a afastar-se” do progenitor alienado “sabendo que isso vai mexer com o ex-parceiro” e ignorando que esse comportamento vai criar “desorganização mental, desespero e sentimento de culpa” na criança.

Voltando a fazer uso da sua história de vida pessoal, com o objectivo de alertar e quebrar tabus, a especialista, natural do Brasil e residente em Vila Franca de Xira, partilha que o comportamento nocivo da sua mãe lhe deixou marcas que duraram até à vida adulta. “Não queria casar nem constituir família depois de ter crescido a ouvir que os homens não prestam”, conta, sublinhando que a alienação parental que se sofre na infância deixa marcas para a vida e que “é difícil passar-se por um divórcio sem que haja consequências negativas para as crianças”.

No exercício da sua actividade profissional Grace Gonçalves depara-se com alguns casos de alienação parental, ainda que normalmente os progenitores não admitam ou identifiquem que o problema pode estar no seu próprio comportamento. Nesses casos, as crianças podem começar a apresentar algumas alterações à forma de estar e de agir e a apresentar emoções contraditórias como apatia, tristeza ou maior actividade, que pode ser confundida com hiperactividade.