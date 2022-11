João de Castro Baptista e Orlando Raimundo

A Última Página de Honra desta edição de aniversário de O MIRANTE vai para o advogado João de Castro Baptista que é um dos elementos principais da empresa editora de O MIRANTE embora faça parte da equipa numa situação de privilégio que é comum a todos os advogados. Foi com ele que alguns jornalistas de O MIRANTE ganharam vários processos em tribunal. João de Castro Baptista é advogado quase há 30 anos e tem uma paixão em comum com a advocacia que é a ligação ao mundo rural. João de Castro Baptista tem sido um exemplo na relação profissional com os jornalistas de O MIRANTE, o que merece ser realçado principalmente numa altura em que alguma classe dirigente acha que a melhor forma de não receber mensagens escritas de que não gosta é matar o mensageiro.

Orlando Raimundo é um dos jornalistas que ajudou a fazer a História do Jornal Expresso durante mais de duas décadas. Durante a sua vida profissional trabalhou ainda em outros jornais e deu aulas de jornalismo. É conhecido na redacção de O MIRANTE desde a fundação do jornal. É autor de livros como, por exemplo, “A Entrevista no Jornalismo” e “António Ferro, o inventor do Salazarismo”. “O Processo” é o seu último livro e conta a história tenebrosa que inclui uma teia judicial arquitectada de forma perversa por um advogado de Santarém, chamado Oliveira Domingos, que pediu cerca de meio milhão de euros de indemnização à Câmara de Santarém depois de Rui Barreiro ter perdido as eleições. Orlando Raimundo merece e justifica o elogio nesta Última Página de Honra em tempo de aniversário.