Vasco Luís de Mello e Jorge Pires

O MIRANTE dá a Última Página de Honra a Vasco Luís de Mello, um dos administradores do Grupo José de Mello, que até à privatização do Hospital de Vila Franca de Xira foi o rosto e alma de um hospital que se afirmou como um dos melhores do país, que soube estar à altura quando o concelho de VFX enfrentou um surto de legionela único no mundo. Vasco Luís de Mello é um homem sempre preocupado com as solidariedades, ou a falta delas, adepto das novas tecnologias. Um homem que na altura que desempenhou o cargo de presidente do conselho de administração do Hospital Vila Franca de Xira foi eleito Personalidade do Ano 2014 pela redacção de O MIRANTE.

Jorge Pires é Técnico Oficial de Contas (TOC), membro do Comité Técnico Contabilístico da Moneris, assim como membro do Comité Técnico Fiscal da mesma empresa. Jorge Pires tem um currículo e um prestígio como TOC que inclui trabalhos como conferencista, formador e autor de diversos artigos em revistas e livros da especialidade. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra não só pela ligação à sua pessoa como também por conhecer bem o seu trabalho, já que é há muitos anos parte da equipa enquanto responsável pelas contas da empresa editora do jornal.